Festa della Mamma a Mugnano, torna l’Azalea della Ricerca AIRC con la Pro Loco

Un fiore per dire “ti voglio bene” e allo stesso tempo sostenere la ricerca scientifica contro il cancro. In occasione della Festa della Mamma torna anche quest’anno a Mugnano l’iniziativa solidale dell’Azalea della Ricerca AIRC, promossa dalla Pro Loco Mugnano.

L’appuntamento è in programma in Piazza Cesare Pavese, dove i volontari saranno presenti dalle ore 9 alle 13 per distribuire le tradizionali azalee simbolo della campagna nazionale dell’AIRC.

Un gesto d’amore che sostiene la ricerca

L’iniziativa, portata avanti da anni con grande impegno dalla Pro Loco Mugnano, rappresenta un momento importante di sensibilizzazione e solidarietà.

Acquistare un’Azalea della Ricerca significa infatti contribuire concretamente al finanziamento dei progetti scientifici per la lotta contro il cancro. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza e che, in occasione della Festa della Mamma, assume un significato ancora più speciale.

Animazione e divertimento per famiglie e bambini

Nel corso della mattinata non mancheranno momenti di animazione e intrattenimento pensati per famiglie e bambini, trasformando Piazza Cesare Pavese in uno spazio di condivisione, solidarietà e festa.