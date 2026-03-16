Ischia, scoperta base di spaccio: arrestato 43enne con cocaina e hashish

Blitz della Polizia di Stato a Barano d’Ischia, dove nel pomeriggio di ieri un 43enne del posto, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Ischia nell’ambito di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga.

Il controllo della Polizia in via Buttavento

Durante un servizio di pattugliamento in via Buttavento, i poliziotti hanno notato un uomo che, con fare sospetto, dopo essere uscito da un appartamento si è allontanato frettolosamente in direzione di contrada Buonopane. Insospettiti dall’atteggiamento guardingo, gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo. L’intuizione degli operatori si è rivelata corretta: l’uomo, un 35enne di Ischia, è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina.

La perquisizione nell’appartamento

Alla luce di quanto scoperto, gli agenti hanno deciso di controllare l’appartamento da cui il 35enne era stato visto uscire.

All’interno dell’abitazione hanno sorpreso un 43enne di Barano d’Ischia, trovato in possesso di un cofanetto contenente 11 involucri di cocaina, un involucro di hashish e 170 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Sequestrate altre sostanze stupefacenti

Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno inoltre rinvenuto: due involucri di marijuana del peso complessivo di circa 12 grammi, un panetto di hashish del peso di circa 55 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e un taglierino con la lama intrisa di sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato dagli agenti.

Arresto per spaccio

Alla luce degli elementi raccolti, il 43enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il 35enne, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.