Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sant’Antonio Abate, dove un operaio di 30 anni è precipitato da un’altezza di circa otto metri mentre installava pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone di un’azienda alimentare. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto dopo il cedimento di un lucernaio, sfondato durante le operazioni, riportando diversi traumi a causa del violento impatto.

Sant’Antonio Abate, operaio precipita dal tetto di un capannone: è grave all’Ospedale del Mare

Immediati i soccorsi: il personale del 118 ha trasportato il lavoratore d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, al momento, non sarebbero tali da far temere per la vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, insieme alla Sezione Rilievi di Torre Annunziata, ai tecnici dell’ASL e agli ispettori del lavoro, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. L’area interessata, circa 20 metri quadrati del capannone, è stata posta sotto sequestro. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.