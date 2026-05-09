Da Napoli e Casoria per rubare orologi di lusso in Costa Azzurra, arrestati due uomini e una donna

Nella scorsa mattinata la Polizia di Stato ha eseguito tre mandati di arresto europeo emessi dall’Autorità Giudiziaria francese nei confronti di tre persone, due uomini e una donna di età compresa tra i 50 e i 55 anni, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di orologi di lusso in Francia. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli su richiesta della Polizia francese, attraverso il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

Tentato furto di un orologio da 200mila euro a Cannes

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati sarebbero coinvolti nel tentativo di furto di un orologio di lusso del valore di circa 200mila euro, avvenuto il 21 aprile 2025 nella città di Cannes, in Costa Azzurra. La vittima del colpo sarebbe un turista di nazionalità russa, preso di mira durante il soggiorno nella nota località francese, spesso teatro di episodi legati ai cosiddetti “watch thieves”, bande specializzate nei furti di preziosi ai danni di turisti facoltosi.

Arresti tra Napoli e Casoria

I destinatari dei provvedimenti restrittivi sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni nei comuni di Napoli e Casoria. Dopo le formalità di rito, i due uomini sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, mentre la donna è stata condotta nella Casa Circondariale Femminile di Secondigliano.