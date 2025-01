Un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è verificato nella notte di ieri, domenica 12 gennaio, a Calvizzano, lungo viale della Repubblica, all’incrocio con via Baracca.

Tragedia sfiorata a Calvizzano, schianto tra ambulanza e auto nella notte

Nello schianto sono stati coinvolti un’ambulanza e un’automobile, i cui veicoli sono stati ridotti a un cumulo di lamiere. Nonostante la violenza dell’impatto, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Secondo quanto riportato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha documentato l’episodio con un post sui social corredato di immagini, l’incidente è avvenuto mentre l’ambulanza, della postazione “Marano 01”, era impegnata in un intervento di emergenza per raggiungere un’abitazione privata dopo una segnalazione di arresto cardiaco pervenuta al 118.

La dinamica dello schianto

Dalle prime ricostruzioni, l’ambulanza stava percorrendo viale della Repubblica in direzione di via San Giacomo, quando un’automobile proveniente da via Baracca ha impegnato l’incrocio. L’impatto è stato violentissimo: l’automobile è stata colpita sul lato destro, scaraventata contro un’abitazione, dove ha divelto un cartellone pubblicitario e si è incastrata tra un muro perimetrale e alcune panchine di pietra.

L’ambulanza, invece, ha subito gravi danni alla parte anteriore, con il motore e le ruote compromessi. Nonostante il sinistro, il conducente dell’automobile e l’equipaggio del mezzo di soccorso – composto da autista, medico e infermiere – sono rimasti illesi. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dei veicoli distrutti per ripristinare la viabilità. La carreggiata è rimasta bloccata per diverse ore, causando disagi alla circolazione locale.

L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, da tempo impegnata nella tutela del personale sanitario e del servizio di emergenza, ha sottolineato l’importanza di rispettare i mezzi di soccorso in azione. “Un incidente del genere avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche – si legge nel post –. Ricordiamo che i veicoli di emergenza hanno sempre la precedenza e il loro lavoro può salvare vite”.