Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 20 giugno lungo la Statale Casilina, all’altezza del chilometro 181 nel comune di Teano: un furgone e un’automobile si sono scontrati in un impatto violentissimo che ha causato la morte sul colpo di un uomo di 48 anni, residente nella zona dell’Agro Celano. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13:50 nei pressi del caseificio Sorì.

Teano. Schianto mortale sulla Casilina: muore 48enne, cinque feriti

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, dopo lo scontro l’automobile è rimasta ferma al centro della carreggiata, mentre il furgone si è ribaltato uscendo fuori strada. Il conducente del mezzo, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, ma i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferite, in maniera non grave, le cinque persone a bordo dell’auto. Tutte sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta si è reso necessario anche per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e per supportare le operazioni di ripristino della viabilità. Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per diverse ore.