Napoli: tenta di uccidere autista di un’ambulanza e poi tenta la rapina di una pizzeria. Arrestato

Tentato omicidio, rapina aggravata e danneggiamento: tre gravi reati commessi nel giro di poche ore dallo stesso individuo. È quanto accaduto a Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 56 anni, residente in città.

Il primo episodio si è verificato nel quartiere Chiaiano, in via Camillo Guerra. Senza alcuna motivazione apparente, il soggetto ha impugnato un coltello da macellaio e ha cercato di accoltellare all’addome l’autista di un’ambulanza che stava prestando soccorso. Fortunatamente, l’infermiere è riuscito a evitare il colpo, mentre l’aggressore si è dato alla fuga.

Poco dopo, armato dello stesso coltello, l’uomo ha tentato una rapina ai danni di alcuni clienti e del proprietario di una pizzeria della zona. Il titolare, però, ha reagito prontamente riuscendo a disarmarlo. Prima di dileguarsi, il 56enne è comunque riuscito a sottrarre una bottiglia di birra.

Ritornato in strada, ha nuovamente incrociato l’ambulanza contro cui aveva già tentato l’aggressione. Questa volta ha lanciato la bottiglia, centrando il parabrezza del mezzo e danneggiandolo visibilmente. Nel frattempo, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati tramite il 112, si sono messi sulle sue tracce. L’uomo è stato rintracciato poco dopo, ancora in via Camillo Guerra, dove è stato bloccato e arrestato.