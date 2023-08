Tragedia nel casertano, muore dopo lo schianto in moto contro un camion

Ennesimo incidente sulla statale Appia, nel territorio del comune di Vitulazio. A perdere la vita in un terribile incidente è Nilo Querceto, 48 anni, originario di Calvi Risorta.

Tragedia nel casertano, muore dopo lo schianto in moto

L’uomo era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un mezzo pesante. Stando alle prime ricostruzioni il camion stava entrando all’interno di un’attività commerciale lungo la strada. Inevitabile l’impatto con il mezzo a due ruote. Il centauro è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

I soccorritorinon hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Capua. La salma del 48enne è stata posta sotto sequestro e l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.