Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 giugno a Recale, alle porte di Caserta, dove un giovane centauro ha perso la vita in circostanze tragiche.

Tragedia a Recale, per evitare un camion la moto finisce contro un muretto: Luigi muore a 23 anni

La vittima è Luigi Corrado, 23 anni compiuti ieri, residente proprio nel comune casertano, rimasto ucciso in seguito a un violento schianto mentre percorreva via Ponteselice a bordo della sua Kawasaki. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un camion cisterna appartenente a un’azienda di distribuzione carburanti del napoletano. La moto è andata a impattare contro un muretto laterale, sbalzando Corrado a diversi metri di distanza e lasciandolo privo di sensi sull’asfalto.

Alcuni automobilisti di passaggio, testimoni della scena, si sono subito fermati per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Ma ogni tentativo si è rivelato vano: i sanitari, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, sopraggiunto pochi istanti prima.

I carabinieri, intervenuti per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, stanno lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Fonte foto: Casertace