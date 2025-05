Un tragico schianto in moto sull’autostrada A2 del Mediterraneo è costato la vita a Luigi Savo, 28 anni, originario di Battipaglia. Il giovane centauro è deceduto nel primo pomeriggio di sabato 10 maggio, lungo il tratto compreso tra Eboli e Campagna, in direzione sud, dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata.

Eboli. Tragico incidente sull’A2: muore a 28 anni Luigi

Il giovane era alla guida della sua moto di grossa cilindrata e, secondo le prime ricostruzioni, stava viaggiando in compagnia di un gruppo di amici motociclisti. Per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto si è rivelato fatale.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica del 118, ma per il 28enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di un incidente autonomo, ma gli inquirenti non escludono la possibilità del coinvolgimento di altri veicoli. In corso anche l’analisi di eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il tratto autostradale interessato, sebbene pare che nessuna abbia ripreso l’esatto momento dell’impatto.