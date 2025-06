Un grave incidente si è verificato questa mattina ad Agerola, poco prima delle 8.00. Una moto è uscita di strada nei pressi dell’uscita della galleria “Palombelle”, lungo la Strada Statale 366 “Agerolina”, in direzione Pimonte. Alla guida del veicolo si trovava Carmine Alfano, 44 anni, originario di Pellezzano, operatore dell’automedica in servizio ad Agerola per conto della Misericordia. L’uomo aveva appena concluso il turno di notte e stava facendo ritorno a casa.

Agerola, termine il turno di lavoro e muore in moto: addio ad operatore del 118 Carmine Alfano

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il centauro potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore improvviso. La moto si è schiantata contro il margine della carreggiata subito dopo il tunnel, provocando un impatto fatale. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente. Le forze dell’ordine, con i Carabinieri intervenuti sul posto, stanno indagando per accertare le dinamiche esatte dell’accaduto. Il corpo della vittima è rimasto sul luogo dell’incidente per diverse ore, in attesa del nulla osta del magistrato della Procura di Torre Annunziata, che ha poi disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia. Sarà l’autopsia a stabilire con precisione le cause della morte.