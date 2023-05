Tragedia nel casertano, precisamente a Roccamonfina, dove un uomo di 44 anni è morto improvvisamente dopo aver accusato un malore improvviso.

Tragedia nel casertano, Marco muore improvvisamente a 44 anni

L’uomo deceduto questa mattina, mercoledì 31 maggio, si chiamava Marco Canzano. Come riportano i quotidiani locali, il 44enne soffriva di patologie pregresse ma nulla lasciava presagire il peggio.

Marco si è accasciato improvvisamente al suolo dopo essere stato colpito, probabilmente da un infarto che non gli ha lasciato scampo. La vittima era molto conosciuta in città per la sua professione di venditore di funghi.

La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro del web e della comunità casertana. Sotto choc parenti e amici. Tantissimi i messaggi di cordoglio: in molti lo ricorderanno per le sue cassette di funghi vendute in piazza. I funerali saranno celebrati domani alle 11:30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Roccamonfina.