Tragedia nei pressi della stazione di Sessa Aurunca, dove un treno in transito si è improvvisamente fermato dopo l’allerta lanciata dal macchinista. Purtroppo, un ragazzo di soli 18 anni, Giuseppe Bosso, è stato travolto dal convoglio, perdendo la vita sul colpo.

Tragedia nel casertano, Giuseppe travolto da treno in corsa

Giuseppe era figlio di un medico del locale ospedale San Rocco, e la notizia della sua morte ha sconvolto la comunità. I carabinieri, allertati dalla cabina di comando del treno, sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente per avviare le indagini.

Le prime testimonianze raccolte indicano che il giovane si trovava nei pressi dei binari al momento dell’impatto. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare le circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo.

La comunità locale è in lutto per la perdita di un giovane promettente, e si attende una risposta dalle autorità per chiarire quanto accaduto. Gli sviluppi dell’indagine saranno monitorati con attenzione, mentre amici e familiari si uniscono nel cordoglio per una vita spezzata troppo presto.