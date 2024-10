Morto giovane ad Acerra sui binari del treno Roma-Napoli via Cassino. Poco dopo le 8:09 la tragedia. Sospesa la linea ferroviaria tra Stazione Cancello e Napoli.

Travolto giovane uomo ad Acerra

Il ragazzo non è ancora stato identificato ma, stando alle prime ricostruzioni dal luogo dell’impatto mortale, ha attraversato i binari per raggiungere la banchina opposta. Indossando le cuffiette non si è reso conto dell’arrivo del treno.

Il conducente del convoglio in transito sul binario 1 non ha potuto evitare la tragedia. Per comprendere al meglio la dinamica dell’accaduto sono state allertate le forze dell’ordine e il personale del 118. La squadra 12/B del distaccamento di Acerra dei Vigili del Fuoco è giunta per mettere in sicurezza la zona.

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei pendolari presenti in stazione e hanno disposto la requisizione dei filmati delle telecamere per ricostruire i fatti.

L’Rfi sospende la tratta Cassino-Napoli

La Rfi ha comunicato sul proprio sito gli aggiornamenti circa la vicenda confermando che sulla linea Cassino – Napoli la circolazione ferroviaria rimane sospesa in prossimità di Acerra. Tra gli effetti sulla mobilità ferroviaria si registrano rallentamenti, limitazioni e cancellazioni di corse.