Tragedia in Campania, operaio della ditta rifiuti cade dal camion e muore

Un operaio addetto alla raccolta rifiuti è deceduto questa mattina mentre stava svolgendo il suo turno di lavoro. L’uomo, 61 anni, è morto dopo essere caduto dal camion sul quale si trovava.

Tragedia nell’avellinese, operaio della ditta rifiuti cade dal camion e muore

I fatti sono accaduti oggi, giovedì 9 marzo, a Pago di Vallo di Lauro, nella provincia di Avellino. Secondo una primissima ricostruzione, l’operaio si trovava sul predellino posteriore del camion quando sarebbe caduto, durante le operazioni di svuotamento dei bidoni dei rifiuti, battendo violentemente la testa.

Sul posto sono accorsi tempestivamente i sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatare il decesso del 61enne. Inutili i diversi tentativi per rianimarlo, l’operaio è deceduto praticamente sul colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i militari dell’arma della compagnia di Baiano per i rilievi di rito. A loro saranno affidante le indagini per far luce su quanto accaduto.