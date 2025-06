Tragedia a Poggiomarino, operaio cade durante lo scarico merci: morto sul colpo

Nel pomeriggio, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti in via Arcivescovo D’Ambrosio, a Poggiomarino, in seguito a un incidente sul lavoro. Un operaio di 55 anni, dipendente di un’azienda attiva nel trasporto merci su strada, è precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre era impegnato nelle operazioni di scarico. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. I militari sono giunti immediatamente sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.