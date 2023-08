Dramma alle terme, bimbo muore risucchiato dallo scarico della piscina

Un bambino di otto anni è morto annegato dopo essere stato risucchiato da un bocchettone di scarico della piscina mentre erano in corso operazione di svuotamento e pulizia. Dopo alcune ore di lavoro sul posto, assieme ai carabinieri, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo.

Tragedia alle terme, bimbo di 8 anni muore risucchiato dallo scarico della piscina

La tragedia si è consumata alle Terme di Cretone a Palombara Sabina, impianto a 30 chilometri a Nord di Roma. Secondo una prima ricostruzione, il bocchettone di scarico della piscina termale non aveva la griglia protettiva. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Monterotondo che dovranno stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Non è escluso che qualcuno dei dipendenti della struttura termale, addetto alla pulizia e allo svuotamento vasche, non abbia rispettato le procedure di sicurezza previste. La Procura di Tivoli dovrà ora attendere la relazione sull’incidente. Il piccolo era con i genitori che sarebbero sotto choc e non ancora in grado di spiegare la dinamica dell’incidente.