Un momento di relax si è trasformato in tragedia. Ad Ascea, nel cuore del Cilento, un turista 60enne originario di Reggio Emilia è morto dopo essersi tuffato in piscina e aver accusato un malore improvviso.

Tragedia in vacanza ad Ascea: turista muore dopo un tuffo in piscina

Il dramma si è consumato davanti agli occhi increduli degli altri ospiti della struttura, dove l’uomo si trovava in vacanza con un gruppo di amici emiliani. Poco dopo il tuffo, l’uomo ha perso conoscenza. I presenti hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Omignano e successivamente anche un’auto medica. I soccorritori hanno tentato per diversi minuti le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Saranno ora gli accertamenti medici a chiarire la natura esatta del malore che ha stroncato la vita del 60enne, presumibilmente legato a cause cardiache. Sul caso è stata informata l’autorità giudiziaria.