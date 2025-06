Quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è invece conclusa con un lieto fine, grazie al tempestivo intervento dei sanitari del 118. Intorno alle 20:30 di ieri, un bambino di 10 anni è accidentalmente finito in una piscina privata a Mugnano, rischiando di annegare.

Bambino cade in piscina a Mugnano e rischia di annegare: salvato in extremis dai soccorritori

L’allarme è stato lanciato immediatamente e la centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza India Marano 01 e un’unità automedica proveniente da Arzano. All’arrivo dei soccorsi, la scena si è rivelata drammatica: il piccolo era privo di sensi e in arresto cardiocircolatorio.

Come spiega Nessuno Tocchi Ippocrate, i sanitari hanno avviato senza perdere tempo le manovre di rianimazione. Dopo momenti di grande tensione, il cuore del bambino ha ripreso a battere e ha iniziato nuovamente a respirare autonomamente, tra il sollievo generale. Una volta stabilizzato, il minore è stato trasportato d’urgenza – in codice rosso ma in vita – all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove i medici hanno proseguito le cure e gli accertamenti necessari.