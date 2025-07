Caserta, detenuto del carcere di Santa Maria in visita all’ospedale prende a pugni il medico

Un episodio di violenza si è verificato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Un detenuto di 34 anni, identificato con le iniziali S.D.C. e attualmente recluso presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, ha aggredito un medico durante un accertamento maxillo-facciale.

Caserta, detenuto in visita all’ospedale prende a pugni il medico

L’uomo era stato accompagnato in ospedale per una visita medica programmata, ma ha reagito con rabbia sostenendo che il medico non stesse eseguendo correttamente l’esame. Nonostante i ripetuti tentativi di raffreddare gli animi da parte dei sanitari e della polizia penitenziaria presente, il detenuto ha finto di tranquillizzarsi per poi colpire improvvisamente il medico con un pugno in pieno volto. Il personale di sicurezza è intervenuto tempestivamente per bloccare l’aggressore, che ha anche cercato di opporsi al rientro in carcere. Il medico colpito si è riservato di sporgere denuncia per l’accaduto.