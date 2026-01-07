Logoteleclubitalia

Tragedia all’alba sull’A1, Emanuele muore nello scontro tra auto e moto: aveva 18 anni

Tragedia all’alba sull’A1, Emanuele muore nello scontro tra auto e moto: aveva 18 anni

Tragedia all’alba sull’autostrada nei pressi dello svincolo di Caserta Sud, dove un ragazzo di 18 anni, Emanuele Esposito, ha perso la vita in un violento incidente stradale. Il giovane è rimasto coinvolto in uno scontro tra un’auto e una motocicletta, le cui conseguenze si sono rivelate fatali.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le ferite riportate dal 18enne erano troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. La salma è stata messa a disposizione della magistratura per gli accertamenti di rito.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto