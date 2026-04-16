Eboli, incidente sulla Strada Statale 18: morto un 70enne nello scontro tra due auto

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, a Eboli. Intorno alle 13:15 tre auto, due Bmw (tra cui una X6) e una Fiat 500, sono rimaste coinvolte in un violento scontro all’altezza dell’Outlet Cilento.

A perdere la vita è stato un uomo di circa 70 anni originario di Battipaglia, alla guida della Fiat 500. Inutili i soccorsi del personale sanitario, che ha potuto solo constatarne il decesso. Feriti, ma non in modo grave, i conducenti delle altre vetture.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, sanitari del 118 e personale Anas. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni e riaperto nel primo pomeriggio. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un impatto frontale tra la Bmw X6 e la Fiat 500.