Ischia, fuochi d’artificio durante la Corsa dell’Angelo: 7 feriti in piazza

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 5 aprile, a Piazza Restituta durante i festeggiamenti pasquali e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”. Alcuni fuochi d’artificio, previsti dal programma, hanno causato il ferimento di sette persone.

Colpiti dai frammenti in ricaduta

Secondo le prime ricostruzioni, i feriti sarebbero stati raggiunti da frammenti pirotecnici nella fase di ricaduta, provocando lievi ustioni. Le persone coinvolte si sono recate autonomamente presso l’ospedale Rizzoli, dove sono state medicate.

Le persone ferite

Fortunatamente, nessuno è in gravi condizioni. Tra i feriti una bambina di 8 anni (5 giorni di prognosi) e un ragazzo di 17 anni. Coinvolti anche una donna di 35 anni, un uomo di 48 anni, una donna di 49 anni, un uomo di 47 anni e una donna di 49 anni. Sono in corso verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.