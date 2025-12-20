Tragedia a Polla: cade in casa e sbatte la testa: Pierluigi muore sul colpo

Un dramma si è consumato questa mattina all’interno di un’abitazione di Polla, nel salernitano, dove un noto architetto di circa 70 anni è stato trovato morto in casa a seguito di un incidente domestico. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava raccogliendo alcuni oggetti nello scantinato quando avrebbe sbattuto violentemente la testa.

Ipotesi malore prima della caduta

Non si esclude che la vittima possa aver accusato un malore improvviso, perdendo l’equilibrio e cadendo all’interno di un pozzetto di un impianto di sollevamento, rimanendo incastrata. A dare l’allarme sono stati i familiari, che hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Inutili i soccorsi del 118

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dai Vigili del Fuoco di Sala Consilina, ma per l’architetto non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Polla.

Indagini in corso

Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Andrea Santoro, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire se la morte sia stata causata da un incidente o da un malore improvviso.