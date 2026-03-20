Tragedia ad Angri: insegnante investita e trascinata per oltre un chilometro: Emiliana muore a 45 anni

È una vicenda drammatica e ancora piena di interrogativi quella che ha portato alla morte di Emiliana Natale, insegnante di 45 anni, investita e poi trascinata per oltre un chilometro da un’auto lungo via Nazionale. La Procura di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro degli indagati due persone con l’accusa di omicidio stradale.

Incidente mortale ad Angri: cosa è successo

La tragedia si è consumata martedì sera, poco dopo le 20, nei pressi di una farmacia su via Nazionale. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada quando è stata investita da una prima vettura, guidata da un giovane operaio del posto. Dopo l’impatto, Emiliana Natale sarebbe stata travolta da un secondo veicolo, condotto da un cittadino extracomunitario, che l’ha agganciata e trascinata per oltre un chilometro, fino all’incrocio con il cavalcavia delle Fontane.

Due indagati per omicidio stradale

Il sostituto procuratore Marco Fiorillo ha disposto l’iscrizione nel registro degli indagati dei conducenti di entrambe le auto coinvolte. Sarà ora fondamentale chiarire le responsabilità individuali in una dinamica tanto complessa quanto sconvolgente. Gli investigatori stanno lavorando per verificare le versioni fornite dai due automobilisti e raccogliere tutte le testimonianze utili.

Le indagini: decisive le telecamere

Determinanti per ricostruire quanto accaduto sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti lungo il tratto interessato. I filmati, già acquisiti dalla Polizia locale coordinata dal maggiore Anna Galasso, saranno analizzati per chiarire ogni dettaglio. Resta centrale un interrogativo: come sia stato possibile che il conducente della seconda auto non si sia accorto immediatamente della presenza del corpo sotto il veicolo.

I soccorsi e il decesso

Solo all’altezza del cavalcavia delle Fontane il secondo conducente si sarebbe reso conto della tragedia. Immediato l’intervento dei soccorsi, insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato la donna dalle lamiere. Le condizioni di Emiliana Natale sono apparse subito gravissime: frattura al bacino, lesioni alla vena iliaca, danni al diaframma e agli organi interni. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore e poi al Cardarelli di Napoli, è morta il giorno successivo. La salma, attualmente sotto sequestro, si trova presso l’obitorio dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. L’autopsia, fissata per lunedì, sarà fondamentale per chiarire ulteriormente le cause del decesso.