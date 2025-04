Dramma a Nocera Inferiore, nel salernitano, dove un ragazzo di soli 17 anni, di origine marocchina, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro in una fabbrica specializzata nella lavorazione del legno.

Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro

Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime indagini, lavorava in nero e senza documenti regolari. L’incidente mortale sarebbe avvenuto durante i primissimi giorni di impiego, forse addirittura il primo giorno. Il ragazzo è deceduto la scorsa settimana in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvargli la vita. Il suo corpo è stato sottoposto ad autopsia nei giorni scorsi: un passaggio necessario nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che indaga per omicidio colposo.

L’inchiesta

Sono quattro, al momento, gli indagati tra i titolari e i responsabili dell’azienda. Si tratta, come precisato dalla Procura, di un “atto dovuto” per consentire l’autopsia e garantire il corretto svolgimento degli accertamenti tecnici. L’inchiesta è coordinata dal Reparto Territoriale dei Carabinieri, guidato dal comandante Gianfranco Albanese.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita del giovane operaio e di chiarire le esatte dinamiche dell’incidente. Dalle indagini è emerso che il ragazzo era privo di contratto e non aveva con sé documenti identificativi al momento dell’incidente. La sua identità è stata accertata solo in un secondo momento, grazie al rilievo delle impronte digitali.