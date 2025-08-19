Una lite apparentemente banale, nata per la gestione di un pappagallo domestico, si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Melito.

Tragedia a Melito: Ciro ucciso dal figlio della compagna dopo lite per un pappagallo

Nella serata di ieri, lunedì 18 agosto, all’interno del parco residenziale Erica San Mario in via delle Margherite, Roberto Marchese, 21 anni, ha accoltellato a morte il compagno della madre, l’ispettore di polizia Ciro Luongo, 58 anni, in servizio al commissariato di Giugliano.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la discussione sarebbe degenerata improvvisamente. Il giovane, in preda a un raptus, avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo ripetutamente la vittima al torace e al collo. I fendenti sono risultati fatali: nonostante l’immediata chiamata al 118 da parte della compagna dell’ispettore e madre dell’aggressore, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Dopo l’aggressione, Marchese si è dato alla fuga, trovando rifugio a Bacoli presso l’abitazione del padre naturale. È stato rintracciato e fermato due ore più tardi dagli uomini della Squadra Mobile di Napoli, che lo hanno sottoposto a un lungo interrogatorio in questura, alla presenza del suo avvocato.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, stanno ora cercando di ricostruire il contesto familiare per capire se vi fossero già tensioni pregresse tra i due o se l’omicidio sia stato il frutto di un’esplosione improvvisa di violenza.