Melito, ispettore di polizia ucciso in casa a coltellate: indagano i carabinieri

Melito. È stato trovato senza vita nella sua abitazione di viale delle Margherite l’ispettore di polizia Ciro Luongo, 58 anni, in servizio presso il commissariato di Giugliano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo presenterebbe diverse ferite da arma da taglio, probabilmente provocate da un coltello.

Stando alle indagini iniziali, il delitto sarebbe maturato in ambito familiare al termine di una lite tra le mura domestiche. Ci sarebbe già un sospettato, attualmente irreperibile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e rintracciare il responsabile. Sono in corso rilievi e accertamenti all’interno dell’abitazione.