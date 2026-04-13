Tangenti e “white list”: arrestati ispettore di Polizia e commercialista nel casertano

Svolta nelle indagini della Procura di Napoli Nord: la Squadra Mobile di Caserta ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Caserta e componente del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.), e di un commercialista.

L’inchiesta della Procura di Napoli Nord

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, riguarda un’indagine per concussione e rivelazione di segreto d’ufficio. Gli accertamenti, condotti dalla Squadra Mobile, hanno fatto luce sul presunto ruolo dell’ispettore nell’ambito delle procedure di iscrizione e aggiornamento della cosiddetta “white list” della Prefettura di Caserta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’ispettore, con la complicità del commercialista, avrebbe richiesto somme di denaro a imprenditori in cambio dell’inserimento o della permanenza nelle liste prefettizie, considerate fondamentali per operare in settori sensibili e a rischio infiltrazioni mafiose. Parallelamente agli arresti, gli agenti stanno eseguendo perquisizioni e sequestri negli uffici e nelle abitazioni degli indagati, alla ricerca di ulteriori elementi utili alle indagini.