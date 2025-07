È lutto a Ischia per la tragica morte di Mariano Feliciello, giovane di 30 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 19 luglio nella frazione Piedimonte, nel comune di Barano d’Ischia.

Tragedia a Ischia: con la moto contro un muro: Mariano muore a 30 anni

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, Feliciello si trovava a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi violentemente contro un muro di cinta. L’impatto è stato devastante.

Immediati i soccorsi. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno, dove è stato sottoposto a un primo delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni, apparse da subito critiche, hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza in elicottero all’Ospedale del Mare di Napoli per un intervento neurochirurgico. Purtroppo, nella tarda serata di sabato, Mariano è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso. Resta da chiarire la dinamica esatta e le eventuali cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

La notizia ha sconvolto la comunità isolana. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social e giunti alla famiglia in queste ore di dolore. Tra i primi a ricordarlo, la Cestistica Ischia, squadra di basket per la quale Mariano era stato un appassionato sostenitore e, in passato, anche atleta. “Ciao Mariano – BOMBER. Tutta la Cestistica Ischia, incredula e affranta dalla notizia, è vicina alla famiglia di Mariano Feliciello, morto in un tragico incidente”, si legge in un commosso post pubblicato dalla società.