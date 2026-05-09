Casoria, finge di aiutare il figlio di donna anziana e tenta la truffa: arrestato 33enne

A Casoria ha tentato di mettere a segno una truffa ai danni di un’anziana fingendosi coinvolto in un problema del figlio della donna, ma è stato bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato.

Casoria, finge di aiutare il figlio di una donna anziana e tenta la truffa: arrestato 33enne

L’episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì, quando gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti dopo la segnalazione di una truffa telefonica. Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata contattata da un uomo che, spacciandosi per il figlio, le aveva chiesto 700 euro da consegnare a un’altra persona come indennizzo per risolvere un problema. Poco dopo si è presentato il 33enne incaricato di ritirare il denaro, ma gli agenti, già sul posto, lo hanno prontamente bloccato. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di truffa aggravata.