Traffico in tilt da Giugliano a Melito. Questa mattina decine di auto sono rimaste bloccate all’incrocio di via Colonne a causa dei lavori in corso alla ferrovia Alifana, a Melito.

Pochi giorni fa il sindaco Luciano Mottola ha firmato una nuova ordinanza nella quale indicava quali arterie sarebbero state interdette. Tra queste c’è via Colonne: gli automobilisti non potranno proseguire in direzione Sant’Antimo-Aversa. Divieto di accesso anche in Via Giuseppe Verdi.

Percorsi alternativi

Disagi e caos in strada per centinaia di cittadini che percorrono ogni giorno via Colonne per recarsi al lavoro o per accompagnare i figli a scuola. Nell’ordinanza del primo cittadino di Melito sono stati indicati tutti i percorsi alternativi per evitare il traffico.

Questi potranno però proseguire in direzione Napoli e svoltare a destra su Corso Europa per giungere all’intersezione con via Mugnano.

Per proseguire in direzione Aversa-Sant’Antimo sarà necessario immettersi in Corso Europa e successivamente in via del Lago Maggiore. Per i veicoli che provengono da via Lisbona, Via Puccini e Via Lussemburgo, vige il divieto di accesso in via Via Giuseppe Verdi. Questi potranno immettersi in via Roma da Via Salvatore di Giacomo verso Sant’Antimo (via Eugenio Montale) per dirigersi in direzione Aversa – Sant’Antimo. Per proseguire invece in direzione Napoli sarà necessario raggiungere via Salvatore di Giacomo e successivamente via Giacomo Matteotti.