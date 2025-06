Da oggi, martedì 18 giugno, magistrati, cancellieri e personale amministrativo del Tribunale di Napoli Nord potranno usufruire di aree di sosta alternative, in vista dell’imminente apertura del cantiere che interesserà il parcheggio interno della cittadella giudiziaria di Aversa. I lavori dureranno circa un anno e mezzo.

Tribunale Napoli Nord, scattano i parcheggi alternativi: tre aree a disposizione del personale

A comunicarlo ufficialmente è stato il sindaco Franco Matacena, che ha trasmesso una nota al presidente facente funzioni del Tribunale, Francesco Todisco, indicando gli spazi individuati, tutti con il parere favorevole dei dirigenti comunali. Le aree attivate da subito sono tre: il parcheggio sopraelevato di via Tristano, l’area antistante lo stadio comunale in via San Lorenzo e nuovi stalli gialli riservati attorno al perimetro del Tribunale, tra piazza Trieste e Trento e via Cavallerizza.

Nel caso in cui queste aree dovessero essere destinate in via esclusiva al personale del Tribunale, l’Amministrazione comunale dovrà attivare i necessari iter burocratici e adottare gli atti deliberativi di competenza. Su questo punto si attende il riscontro da parte del Tribunale.

Resta in attesa di valutazione anche l’eventuale disponibilità dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco in vico San Domenico, che potrebbe essere abbattuta, a spese del Ministero, per creare ulteriore spazio. L’amministrazione ha infine annunciato che, per Piazzetta della Pace e una parte del Mercato Ortofrutticolo, sarà necessario attivare ulteriori procedure tecniche per la riapertura. Una soluzione provvisoria, ma necessaria, per garantire continuità alle attività del Palazzo di Giustizia durante i lavori ministeriali.