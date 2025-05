Giugliano e Melito di Napoli gli unici comuni esclusi dal finanziamento per l’installazione dei maxischermi previsto dalla Città Metropolitana di Napoli in occasione della partita Napoli – Cagliari, in programma venerdì 23 maggio alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

L’iniziativa, voluta dal Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi e condivisa con il Prefetto di Napoli Michele Di Bari nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha coinvolto 53 comuni dell’area metropolitana che hanno manifestato l’interesse ad organizzare momenti di visione collettiva dell’evento sportivo.

Maxischermi per Napoli-Cagliari: ufficialità per 53 comuni, escluse solo Giugliano e Melito

Il finanziamento mira a permettere ai cittadini dell’intero territorio metropolitano di vivere in sicurezza e con spirito di comunità un appuntamento particolarmente sentito, in linea con la forte passione popolare per la squadra partenopea.

I Comuni che hanno aderito e che beneficeranno del sostegno economico sono: Acerra, Afragola, Agerola, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casamicciola Terme, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Liveri, Marano, Marigliano, Massa di Somma, Monte di Procida, Mugnano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia, Sant’Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Trecase, Tufino, Villaricca, Visciano.

L’organizzazione delle proiezioni resterà a carico dei singoli Comuni, che dovranno farsi carico delle misure di safety e security, delle autorizzazioni necessarie e del coordinamento con il network televisivo detentore dei diritti, con il quale la Prefettura ha già avviato contatti.