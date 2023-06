“Desidero smentire con fermezza le parole del sindaco di Castel Volturno. Non è vero che non abbiamo risposto alle proposte avanzate dai mesi scorsi da Luigi Petrella”. A parlare è l’assessore alla viabilità del Comune di Giugliano Angelo Abbate sulla questione caos traffico tra Lago Patria e Varcaturo.

Traffico litorale, Abbate smentisce sindaco di Castel Volturno: “Da loro nessuna proposta”

“Sono a ribadire che il Comune di Castel Volturno non ha inteso attivare alcun presidio preventivo, benché a tanto sollecitato in una riunione da me chiesta, tenutasi il giorno 27 marzo alle ore 15.30 presso il Comando di Polizia Municipale di Castel Volturno -spiega Abbate -. Alla riunione presenziavano, per Giugliano, il sottoscritto, il consigliere Rosario Ragosta, il dott. Giuseppe De Rosa, il Cap. Arianna Castellone e il M.llo Emilio Pietro Forte e, per Castel Volturno, il sindaco Petrella ed il comandante della Polizia Locale”.

L’incontro, prosegue l’assessore giuglianese in una nota, si sarebbe concluso “senza alcuna fattiva presa di posizione da parte di Castel Volturno. Consta a me personalmente, al Sindaco di Giugliano ed al Comando di Polizia Locale che alcuna proposta è pervenuta e che la linea del Sindaco di Castel Volturno è sempre stata ostativa alla istituzione del senso unico”, conclude Abbate.