Il maxi rogo del 1° maggio in via San Francesco a Patria a Giugliano continua a sollevare polemiche. Un’enorme nube nera ha riportato all’attenzione il problema dello sversamento illecito di rifiuti, già segnalato più volte dagli attivisti e dalla nostra redazione, che aveva dedicato un servizio alla discarica abusiva proprio il giorno prima dell’incendio.

Maxi rogo a Giugliano, l’Anas si smarca: “Non è di nostra competenza”

Sulla vicenda prosegue il rimpallo di responsabilità. Ora si smarca anche l’Anas, la società che gestisce le strade provinciali. “Non è di nostra competenza – sottolineano in un nota -. L’incendio ha avuto origine in una strada interpoderale che si dirama esclusivamente dalla strada di competenza della città Metropolitana di Napoli”. L’Anas si dichiara parte lesa in questa vicenda, in quanto gestore dell’Asse Mediano coinvolto dai fumi tossici che hanno causato anche problemi alla viabilità.

La società evidenzia anche la fitta corrispondenza con ex Provincia, Regione e Comune di Giugliano riguardo a varie aree di sversamento, ribadendo che, quando è di loro competenza, intervengono con la manutenzione ordinaria. Nei giorni scorsi il sindaco Nicola Pirozzi aveva già respinto le responsabilità del Comune, parlando di vicenda segnalata più volte alla Regione e alla stessa Anas. Insomma, di fronte a un altro disastro ambientale, le istituzioni continuano a respingersi le accuse.