Sabato sera, intorno alle 21:00, cinque individui hanno provato a fare irruzione in un’abitazione di via Santa Caterina da Siena a Giugliano.

Dal video, fornito a Tele Club Italia da una telespettarice, si vede chiaramente come l’auto con a borso i malintenzionati abbia aspettato accuratamente che la famiglia il cui appartamento avrebbero voluto svaligiare uscisse di casa.

Incuranti di essere in piena serata, con tante persone di passaggio, un primo uomo della banda ha inizialmente provato a forzare il cancello per il passaggio pedonale. Poi sono scesi dalla vettura i complici e, insieme, sono entrati nel cortile e hanno provato a forzare la porta principale d’ingresso.

Qualcosa però è andato storto. Lo scattare dell’allarme ha infatti attenzionato i vicini di casa che hanno cominciato a urlare tanto da spingere i malviventi alla fuga.

Un piano per la sicurezza a Giugliano

Sporta regolare denuncia alle autorità, le vittime hanno deciso di diffondere i video per sensibilizzare la cittadinanza.

“A noi è andata bene, ma poteva essere un grosso spavento ritrovarsi cinque persone in casa. Per giunta, spesso si parla di furti notturni, questi farabutti invece agiscono anche in prima serata” racconta la proprietaria dell’appartamento ai nostri microfoni.

Negli ultimi tempi, infatti, si è assistito a un’escalation di furti e rapine nelle abitazioni. La zona più colpita è la fascia costiera, dove stamattina De Luca ha richiamato il governo a un piano per la sicurezza dopo le proteste di diversi residenti.

IL VIDEO