Parte il rimpallo di responsabilità tra i comuni di Giugliano e Castel Volturno sulla gestione della viabilità tra via Lago Patria e via Marina di Varcaturo, le strade che ieri sono rimaste per molte ore ostaggio del traffico diretto verso gli stabilimenti balneari.

Traffico ai lidi, rimpallo di responsabilità tra Giugliano e Castel Volturno: le ipotesi

Se l’assessore alla viabilità del comune di Giugliano, Angelo Abbate, ha scaricato sull’altra amministrazione la colpa dei disagi alla circolazione registrati ieri nelle ore di punta (“Da Castel Volturno nessuna disponibilità a intervenire”), il sindaco del comune domizio, Luigi Petrella, contattato dalla nostra redazione, ha respinto ogni accusa: “Abbiamo avanzato delle proposte nei mesi scorsi ma non abbiamo avuto risposte da Giugliano”.

Eppure gli incontri ci sono stati. Già in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, alla presenza dei comandanti dei rispettivi corpi di Polizia Municipale, erano saltate fuori alcune proposte, poi rimaste sulla carta: tra le tante, evitare il senso unico in via Marina di Varcaturo (a cui si erano opposti i gestori degli stabilimenti balneari) e puntare su una migliore canalizzazione del traffico.

Ad esempio, era stata caldeggiata l’idea di far defluire il traffico obbligatoriamente verso Sud (via Lago Patria) o verso Nord (via Orsa Maggiore) in corrispondenza di un punto centrale di via Marina di Varcaturo a partire dall’orario pomeridiano. Uno snodo provvisorio che permettesse di decongestionare il traffico al momento dell’uscita dai lidi. Altra ipotesi, invece, quella di mantenere il doppio senso di circolazione ma canalizzare i flussi veicolari con l’installazione degli spartitraffico al centro della carreggiata.

Il caos di ieri

Il primo cittadino di Castel Volturno risponde anche alle critiche dei tanti cittadini del litorale e dei bagnanti, che hanno lamentato l’assenza di agenti della Polizia Municipale nelle ore più critiche per la viabilità della fascia costiera: “Disponiamo di appena cinque agenti più il comandante. Con le assunzioni a tempo determinato in estate aumentiamo l’organico di otto unità. Ieri le nostre volanti erano tutte impegnate al grande evento tenuto al Flava Beach. Abbiamo affrontato numerosi problemi – spiega Petrella a Teleclubitalia – tra cui la sosta selvaggia”.

Il sindaco si dice soddisfatto del fatto che, nonostante le problematiche presenti sul territorio, la gente scelga “comunque il litorale domizio per trascorrere il proprio weekend”. E promette soluzioni a breve termine per scongiurare situazioni-trappola come quelle vissute ieri da migliaia di automobilisti: “Mi sono sentito col sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, nella giornata di oggi. Nelle prossime ore faremo un altro incontro con i comandanti della Polizia Municipale. Sabato prossimo ci sarà un altro grande evento e studieremo una soluzione tecnica per ottimizzare al meglio le risorse disponibili da destinare alla gestione della viabilità”.