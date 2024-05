Inaugurato stamattina a Giugliano il Parco archeologico di Liternum. Si tratta di un percorso naturalistico di 70mila mq di area verde rigenerata. Con il sindaco Nicola Pirozzi presente anche Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

Da abusivismi edilizi a erba incolta e discariche abusive, Liternum era diventato un simbolo di degrado. Ma ora, grazie a un investimento di due milioni di euro, la situazione è cambiata radicalmente.

Le rovine dell’antica città, una volta scelte da Scipione l’Africano per i suoi ultimi anni di vita, sono state trasformate. Emergono i resti dell‘antica via Domiziana, mentre le sponde del lago, precedentemente sommerse dall’incuria, sono tornate alla luce. Un nuovo percorso pedonale di 3,5 chilometri attraversa l’area, con sette isole di osservazione archeologica e punti di sosta attrezzati. Un pontile permette l’attracco delle canoe, mentre un teatro all’aperto sarà il palcoscenico per eventi e spettacoli. Anche gli sportivi troveranno il loro spazio, con un percorso vita all’aria aperta.

Ma non è tutto: sono stati piantati nuovi alberi per alimentare la vegetazione, e sono stati installati impianti di irrigazione, illuminazione, videosorveglianza e fontanelle per l’acqua potabile.

Con la riqualificazione dell’area, Giugliano ora si prepara ad accogliere i turisti con orgoglio, cancellando definitivamente il passato di abbandono e degrado.

La speranza, rispetto a quanto già accaduto in passato, è che tutto questo possa durare.

Le dichiarazioni del sindaco: