“Dobbiamo pretendere un piano per la sicurezza in fascia costiera a Giugliano. Ma la responsabilità della sicurezza in Italia ha un nome: Piantedosi” lo ha detto Vincenzo De Luca.

Il governatore, stamattina in visita a Lago Patria, è stato accolto da un folto numero di cittadini e cittadine che hanno manifestato chiedendo più sicurezza nella zona da tempo ostaggio delle criminalità.

“Siamo assediati. Pretendiamo sicurezza” lo sfogo di un residente a De Luca

“Siamo assediati. È più di un anno che viviamo barricati nelle nostre case – racconta ai microfoni di Tele Club Italia un residente – Siamo sequestrati nella nostra libertà da bande di tutti i tipi di italiani, persone dell’est, rom, persone di colore che vengono dall’altra parte del ponte. Non ne facciamo assolutamente una questione di razza né di etnia, ma vogliamo e pretendiamo di essere sicuri. Siamo tutti cittadini che paghiamo lautamente le tasse e meritiamo come esseri umani di vivere non col terrore, non con il cellulare che squilla perché stanno avvertendo che i nostri vicini sono stati derubati o sequestrati in casa, malmenati”

De Luca: “Dobbiamo pretendere piano sicurezza per la fascia costiera di Giugliano”

“Quando c’è stato un problema a Caivano – ha risposto De Luca – hanno (N.d.R.: gli esponenti del governo) – fatto finta di fare per due volte spedizioni carabinieri, polizia, guardia di finanza. Poi sono sono scomparsi dopo un mese. Beh, allora facciamo la riunione in Prefettura e decidiamo di fare un piano sicurezza per la fascia costiera di Giugliano. La cosa che vi chiedo è di parlare chiaro con nomi e cognomi. Sì. La responsabilità della sicurezza ha un nome in Italia. Prefettura? No, ministro dell’Interno. Piantedosi. Così si chiama. Bisogna pretendere l’arrivo qui del Ministro dell’Interno. E il ministro dell’interno deve convocare i responsabili dei carabinieri della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e deve elaborare un piano sicurezza per il litorale di Giugliano”.