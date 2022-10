Alla vigilia della prima udienza per la separazione, Francesco Totti ha pubblicato sul proprio profilo instagram un filmato della serata in compagnia della nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Totti e Bocchi escono allo scoperto: primo video insieme su Instagram

Nel video, pubblicato nelle stories IG, si vede l’ex Capitano della Roma seduto in un locale mentre Noemi balla e ancheggia al suo fianco. Finora, l’ex capitano della Roma, aveva tenuto la nuova compagna lontana dai social, ma ora ha deciso di uscire allo scoperto anche lì.

È lui, infatti, a pubblicare sui il filmato su Instagram che mostra una bella festa tra balli e canti scatenati con gli amici più cari. Una tavolata di divertimento dove al centro c’è proprio Francesco Totti che si lascia immortalare da Alex Nuccetelli che ripete: “Ci siamo”. Al suo fianco c’è Noemi Bocchi che balla sensuale.

La bella Noemi indossa un abito che mette in risalto il décolleté e la sua silhouette sinuosa. Totti è seduto e sorride sornione, felice di essere ripreso con la sua nuova fiamma. L’ex calciatore posta il video sui social e tagga tutti i presenti, compresi Nuccetelli, Giancarlo Pantano ed Ezio Apolloni. Tra i tag figura anche il nome della sua Noemi.

Insieme e affiatati, i due sembrano facciano davvero sul serio. Proprio in questi giorni due anelli uguali alle dita di entrambi hanno attirato l’attenzione dei paparazzi. Insieme da circa dieci mesi – quindi da prima che venisse ufficializzata la fine del matrimonio con Ilary Blasi – Chi li ha paparazzati al ristorante e non sono sfuggiti gli anelli sfoggiati dalla coppia. A questo si aggiunge poi il fatto che Francesco e Noemi stiano cercando casa in zona Roma Nord. Insomma, tra i due pare che le cose stiano andando a gonfie vele.