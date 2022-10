Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati pizzicati di nuovo dal settimanale “Chi” a cena insieme con i figli. I due non hanno più paura di nascondersi e si lasciano paparazzare dai fotografi, che colgono però un dettaglio: entrambi indossano lo stesso anello prezioso al dito.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: spunta l’anello al dito

Questi incontri, in cui sono presenti anche i figli, non fanno che confermare le intenzioni serie dei due. Totti e Bocchi starebbero insieme in via ufficiale da 10 mesi e pare che stiano cercando casa insieme. Nel frattempo l’ex capitano ha cominciato ad avvicinarsi a lei traslocando nella zona laziale di Roma a pochi passi dall’appartamento di Noemi.

Bocchi, secondo il settimanale Chi, avrebbe il merito – oltre alla festa a sorpresa organizzata per il compleanno di Totti nel suo ristorante preferito, dove lui chiese a Ilary Blasi di sposarlo – di aver fatto riavvicinare Francesco ad alcuni amici “che erano stati un po’ confinati da Ilary”.

Venerdì 14 ottobre si aprirà la prima udienza che vedrà coinvolti Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice tv reclama la restituzione di borse griffate, un centinaio di scarpe (alcune valgono anche 4mila euro) e accessori di lusso spariti dalla cabina armadio della villa di famiglia. Ilary Blasi rivuole tutto e pure la Smart, che è ufficialmente intestata a Francesco Totti, ma era lei a utilizzarla più spesso per girare per la Capitale.