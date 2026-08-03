Torre del Greco, uomo trovato in strada con una grave ferita alla testa: è in pericolo di vita

Giallo a Torre del Greco, dove questa mattina un uomo è stato trovato riverso sull’asfalto, privo di sensi e con una grave ferita alla testa. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

L’allarme è scattato in via Prota, all’altezza del civico 42, dove sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco. I militari hanno prestato i primi soccorsi al ferito, rinvenuto incosciente, prima dell’arrivo del personale sanitario del 118.

L’uomo, la cui identità non è stata identificata e dall’età apparente di circa 50 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in gravissime condizioni. I medici stanno valutando un intervento chirurgico per il grave trauma cranico riportato. Al momento è in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire l’origine della ferita. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e stanno lavorando per stabilire se si sia trattato di un’aggressione, di un incidente o di un’altra circostanza.