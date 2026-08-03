Terremoto ai Campi Flegrei, oltre 350 sfollati: un milione dalla Regione, il Governo promette nuovi fondi

Sono oltre 140 le famiglie sfollate, circa 350 persone, dopo il forte sisma che ha fatto tremare come mai prima d’ora Pozzuoli. Una scossa di magnitudo 4.7, seguita da un lungo sciame che si è concluso solo sabato sera. E la priorità al momento è dare assistenza a queste centinaia di persone le cui abitazioni non sono agibili.

La Regione Campania ha stanziato il primo milione di euro. Stabilite procedure più veloce per accedere al contributo per l’autonoma sistemazione. Il ministro Musumeci ha assicurato che il Governo è pronto a fare la propria parte. “Tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle emergenze che emergeremo negli interventi infrastrutturali” ha garantito il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.

Per tanti cittadini dei Campi Flegrei, resta una vita sospesa in attesa del completamento delle verifiche. Ad oggi sono 10 gli edifici inagibili, oltre a 7 attività commerciale e l’intero comprensorio Olivetti. Oggi sono in programma altre 130 verifiche di vigili del fuoco e tecnici. Sul fronte delle manutenzioni, s’indaga sui mancati interventi sulla messa in sicurezza dei costoni, nonostante 11 milioni di euro già stanziati e non ancora utilizzati per fermare le frane. Bisogna convivere col rischio, ma anche accelerare per ridurre i rischi e mettere il più possibile il territorio in sicurezza.