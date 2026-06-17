Torre del Greco. Pretende denaro dalla moglie e la prende a pugni in faccia: arrestato 46enne

Momenti di tensione nel pomeriggio di lunedì a Torre del Greco, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 46 anni accusato di tentata estorsione e lesioni personali. Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco sono intervenuti durante un servizio di controllo del territorio dopo la segnalazione di una lite. Una volta giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato quanto sarebbe accaduto poco prima.

La richiesta di denaro e poi l’aggressione

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti, il marito le avrebbe chiesto del denaro. Di fronte al rifiuto della donna, l’uomo l’avrebbe colpita al volto, provocandole lesioni. La situazione ha reso necessario l’intervento immediato dei poliziotti, che hanno ricostruito i primi elementi dell’accaduto e proceduto nei confronti del 46enne.

Arrestato dalla Polizia di Stato

Al termine degli accertamenti, il personale operante ha tratto in arresto l’uomo con le accuse di tentata estorsione e lesioni personali. L’episodio resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli approfondimenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.