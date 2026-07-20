Ancora un episodio di violenza domestica a Torre del Greco, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito la compagna di 25 anni al termine di una lite scoppiata all’interno della loro abitazione. La discussione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe nata per motivi di gelosia e si sarebbe consumata sotto gli occhi delle due bambine della coppia.

Torre del Greco, accoltella la compagna davanti alle figlie: arrestato un 34enne

L’intervento dei militari della sezione radiomobile è scattato dopo la richiesta di aiuto dei familiari. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l’appartamento completamente a soqquadro, con arredi danneggiati, vetri rotti e oggetti sparsi sul pavimento, mentre la donna e le due piccole erano in evidente stato di shock.

Le indagini hanno permesso di ricostruire che, dopo un acceso confronto, l’uomo avrebbe prima minacciato e colpito la compagna, per poi ferirla con un coltello all’addome. Dagli accertamenti è inoltre emerso che episodi di tensione e litigi sarebbero stati frequenti, spesso anche in presenza delle bambine. La 25enne è stata affidata alle cure dei sanitari, che le hanno diagnosticato ferite con una prognosi di venti giorni. Il 34enne è stato invece arrestato e condotto in carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.