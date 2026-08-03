Lavoratori in nero, gravi carenze igienico-sanitarie e musica oltre i limiti consentiti. È il bilancio del blitz interforze, condotto nel weekend e coordinato dal Commissariato di Aversa, nelle vie della movida normanna, che ha portato alla chiusura immediata di un locale e a sanzioni per decine di migliaia di euro. All’operazione hanno partecipato la Guardia di Finanza, la Polizia locale, l’Asl Veterinaria e l’Ispettorato del Lavoro.

Blitz interforze nella movida di Aversa: scoperti lavoratori in nero, chiuso locale di via D’Acquisto

Nel corso delle verifiche sono state identificate 55 persone e controllati 16 veicoli. L’ispezione più significativa ha riguardato un’attività commerciale di via D’Acquisto, finita nel mirino dopo le numerose segnalazioni dei residenti, esasperati dal rumore e dalla musica ad alto volume. Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi irregolarità. Quattro dipendenti lavoravano completamente in nero, senza alcuna tutela. Contestate anche violazioni fiscali, tra cui la mancata emissione dello scontrino e l’assenza del registratore fiscale.

Non solo. Riscontrate anche carenze igienico-sanitarie e strutturali nei locali destinati alla preparazione degli alimenti, oltre al superamento dei limiti consentiti per orari e volume della musica, diffusa senza le autorizzazioni previste. Di fronte alle numerose violazioni, è stata disposta l’immediata chiusura del locale. Per i titolari sono scattate sanzioni amministrative, fiscali e penali che ammontano complessivamente a decine di migliaia di euro. I controlli della task force proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire sicurezza nelle zone della movida normanna.