Torre del Greco, 32enne senza fissa dimora si introduce nel cortile di una donna: arrestato

Si introduce nel cortile dell’abitazione di una donna e cerca di forzare la porta dell’ingresso. Un ragazzo di 32 anni è stato arrestato a Torre del Greco: gli agenti lo hanno ritrovato in uno stato di alterazione psicofisica probabilmente legata all’assunzione di droga o alcol.

Torre del Greco, 32enne si introduce illegalmente nel cortile di una donna: arrestato

Il soggetto era già noto alle forze dell’ordine. Nello stato attuale, non dispone di fissa dimora ed è irregolare sul territorio italiano. Dopo averlo visto entrare nel suo cortile, la donna ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Intervenuti sul posto, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare ed arrestare il ragazzo, che dovrà rispondere di violenza privata e violazione di domicilio.