Agguato a Torre del Greco, netturbino ferito a colpi d’arma da fuoco

Paura nella serata di ieri, giovedì 30 luglio, a Torre del Greco, dove un netturbino è stato ferito alle gambe a colpi d’arma da fuoco durante un agguato avvenuto in via Sardegna. L’episodio è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento e ha immediatamente fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo con il volto coperto, che dopo aver esploso i colpi si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito raggiunge l’ospedale con mezzi propri

Nonostante le ferite riportate agli arti inferiori, il lavoratore è riuscito a raggiungere autonomamente l’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è stato sottoposto alle cure del personale sanitario. I medici hanno accertato che il netturbino non è in pericolo di vita, anche se sarà necessario ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e il movente dell’aggressione.

Indagini della Polizia di Stato

Sul caso indaga la Polizia di Stato, che ha avviato tutti gli accertamenti necessari per identificare il responsabile dell’agguato. Gli investigatori stanno analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona di via Sardegna e raccogliendo eventuali testimonianze di persone che potrebbero aver assistito alla sparatoria o notato movimenti sospetti prima o dopo il raid. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista investigativa. Le indagini sono in corso per chiarire il contesto dell’aggressione e individuare l’autore del ferimento.