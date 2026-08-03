Napoli, travolto da lastre di vetro nel cantiere della metro: grave operaio 60enne di Villaricca

Ancora un incidente sul lavoro a Napoli. Un operaio di 60 anni di Villaricca è rimasto gravemente ferito questa mattina all’interno del cantiere della metropolitana di via Miano, all’altezza del ponte del rione Don Guanella.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito al fianco da alcune lastre di vetro cadute durante le attività di cantiere. L’impatto gli avrebbe provocato serie lesioni, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorritori. Il 60enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli in codice rosso, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’area interessata dall’incidente è stata posta sotto sequestro, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.